Жуткий случай в теннисе: Эмма Радукану стала жертвой сталкинга
Оказалось, что еще за день до матча с Муховой Эмма случайно встретила мужчину, который навязывался к ней. А во время игры теннисистка увидела его вновь. Мужчина сидел в первых рядах. Спортсменка сразу же спряталась за судейской вышкой.
Imagina que está jugando a tu deporte favorito, del que además eres una de las mejores profesionales del mundo. De repente miras a las gradas y ves que justo ahí, mirándote, está ese asqueroso tipo que lleva varios días acosándote. ¿Tú qué harías?...— Iván Fernández Amil (@ivanfamil) February 19, 2025
Esto es lo que le ha pasado… pic.twitter.com/WKfQG8ZCGq
19 февраля пресс-служба WTA опубликовала заявление, в котором говорится, что мужчина был удален с трибун и ему будет запрещено посещать будущие мероприятия WTA до дальнейшего расследования обстоятельств инцидента.
WTA statement on the security incident in Dubai:— wta (@WTA) February 19, 2025
On Monday, February 17, Emma Raducanu was approached in a public area by a man who exhibited fixated behavior. This same individual was identified in the first few rows during Emma’s match on Tuesday at the Dubai Duty Free Tennis…
Самое печальное то, что Радукану сталкивалась со слежкой и раньше. В 2022 году в Великобритании осудили другого мужчину, преследовавшего Радукану. Тогда сталкер, бывший водитель доставки Amazon Амрит Магар, трижды приезжал в дом Радукану.
Сначала он украл одну из туфель ее отца в качестве "сувенира", затем оставлял записки, цветы и украсил рождественскими огнями дерево во дворе. Тогда Радукану говорила, что боится выходить одна на улицу.
Известно, что спортсменке 22 года. В 2021 году она выиграла US Open. В последней версии рейтинга WTA Радукану заняла 61-е место.
Говоря о последних скандалах в мире тенниса, опрометчивое заявление сделала 17 февраля вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Со слов спортсменки, допинг-скандалы принесли ей и первой ракетке мира Яннику Синнеру мировую знаменитость.