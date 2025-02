Жуткий случай в теннисе: Эмма Радукану стала жертвой сталкинга

Оказалось, что еще за день до матча с Муховой Эмма случайно встретила мужчину, который навязывался к ней. А во время игры теннисистка увидела его вновь. Мужчина сидел в первых рядах. Спортсменка сразу же спряталась за судейской вышкой.

19 февраля пресс-служба WTA опубликовала заявление, в котором говорится, что мужчина был удален с трибун и ему будет запрещено посещать будущие мероприятия WTA до дальнейшего расследования обстоятельств инцидента.

WTA statement on the security incident in Dubai:



On Monday, February 17, Emma Raducanu was approached in a public area by a man who exhibited fixated behavior. This same individual was identified in the first few rows during Emma’s match on Tuesday at the Dubai Duty Free Tennis…