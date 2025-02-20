Жуткий случай в теннисе: Эмма Радукану стала жертвой сталкинга

В Дубае 18 февраля на турнире категории WTA-1000 вторая ракетка Великобритании Эмма Радукану увидела своего сталкера, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что еще за день до матча с Муховой Эмма случайно встретила мужчину, который навязывался к ней. А во время игры теннисистка увидела его вновь. Мужчина сидел в первых рядах. Спортсменка сразу же спряталась за судейской вышкой.

Imagina que está jugando a tu deporte favorito, del que además eres una de las mejores profesionales del mundo. De repente miras a las gradas y ves que justo ahí, mirándote, está ese asqueroso tipo que lleva varios días acosándote. ¿Tú qué harías?...



Esto es lo que le ha pasado… pic.twitter.com/WKfQG8ZCGq — Iván Fernández Amil (@ivanfamil) February 19, 2025

19 февраля пресс-служба WTA опубликовала заявление, в котором говорится, что мужчина был удален с трибун и ему будет запрещено посещать будущие мероприятия WTA до дальнейшего расследования обстоятельств инцидента.

WTA statement on the security incident in Dubai:



On Monday, February 17, Emma Raducanu was approached in a public area by a man who exhibited fixated behavior. This same individual was identified in the first few rows during Emma’s match on Tuesday at the Dubai Duty Free Tennis… — wta (@WTA) February 19, 2025

Самое печальное то, что Радукану сталкивалась со слежкой и раньше. В 2022 году в Великобритании осудили другого мужчину, преследовавшего Радукану. Тогда сталкер, бывший водитель доставки Amazon Амрит Магар, трижды приезжал в дом Радукану.

Сначала он украл одну из туфель ее отца в качестве "сувенира", затем оставлял записки, цветы и украсил рождественскими огнями дерево во дворе. Тогда Радукану говорила, что боится выходить одна на улицу.

Известно, что спортсменке 22 года. В 2021 году она выиграла US Open. В последней версии рейтинга WTA Радукану заняла 61-е место.

Говоря о последних скандалах в мире тенниса, опрометчивое заявление сделала 17 февраля вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Со слов спортсменки, допинг-скандалы принесли ей и первой ракетке мира Яннику Синнеру мировую знаменитость.