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Все о теннисе

Жуткий случай в теннисе: Эмма Радукану стала жертвой сталкинга

Теннис, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 06:55 Фото: Instagram/emmaraducanu
В Дубае 18 февраля на турнире категории WTA-1000 вторая ракетка Великобритании Эмма Радукану увидела своего сталкера, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что еще за день до матча с Муховой Эмма случайно встретила мужчину, который навязывался к ней. А во время игры теннисистка увидела его вновь. Мужчина сидел в первых рядах. Спортсменка сразу же спряталась за судейской вышкой.

19 февраля пресс-служба WTA опубликовала заявление, в котором говорится, что мужчина был удален с трибун и ему будет запрещено посещать будущие мероприятия WTA до дальнейшего расследования обстоятельств инцидента.

Самое печальное то, что Радукану сталкивалась со слежкой и раньше. В 2022 году в Великобритании осудили другого мужчину, преследовавшего Радукану. Тогда сталкер, бывший водитель доставки Amazon Амрит Магар, трижды приезжал в дом Радукану.

Сначала он украл одну из туфель ее отца в качестве "сувенира", затем оставлял записки, цветы и украсил рождественскими огнями дерево во дворе. Тогда Радукану говорила, что боится выходить одна на улицу.

Известно, что спортсменке 22 года. В 2021 году она выиграла US Open. В последней версии рейтинга WTA Радукану заняла 61-е место.

Говоря о последних скандалах в мире тенниса, опрометчивое заявление сделала 17 февраля вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Со слов спортсменки, допинг-скандалы принесли ей и первой ракетке мира Яннику Синнеру мировую знаменитость.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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