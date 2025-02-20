Осьминог напал на австралийца, из-за чего мужчина пережил четыре паралича

43-летний Жан-Поль Кальман четыре раза пережил паралич после нападения осьминога на популярном пляже в северной части Сиднея, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала 9News, мужчина купался на пляже Балморал-бич, когда обнаружил присосавшегося к его руке синекольчатого осьминога.

"Его маленькие синие пятнышки пульсировали невероятно ярким синим цветом, что означало, что он зол, и он кусает меня", – рассказал Кальман.

Однако за помощью пострадавший обратился только после того, как его рука начала неметь. Экс-супруга Кальмана Кортни отговорила его от поездки на общественном транспорте и отвезла его в больницу. Жан-Поль отметил, что если бы не Кортни, он бы не выжил.

"Я ей обязан жизнью", – подчеркнул пострадавший.

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