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Мир

Паралич лица разбил звезду фильмов "Дюна" и "Олдбой" Джоша Бролина

Джош Бролин рассказал о параличе лица, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 22:41 Фото: Instagram/Josh Brolin
56-летнего американского актера Джоша Бролина разбил паралич лица, сообщает Zakon.kz.

Артист рассказал изданию People, что паралич Белла, или неврит лицевого нерва, у него зафиксировали после переезда в родной город – Монтесито в штате Калифорния (США). Он предполагает, что на это повлиял стресс.

"Недавно я вернулся. Можете ли вы в это поверить, возвращаясь в это место? (...) В последний раз у меня был паралич Белла 17 лет назад, когда я только подумывал о переезде сюда", – сказал Бролин.

Между тем, актер говорит, что начинает привыкать к городу и восстанавливает хорошие воспоминания, связанные с этим местом.

Джош Бролин впервые появился на телеэкранах в кинофильме "Балбесы" (1985). Слава к нему пришла гораздо позже – в 2007, благодаря съемкам в фильме "Старикам здесь не место". Через год сыграл роль в киноленте "Харви Милк", был номинирован на премию "Оскар". Также многие узнают его благодаря съемкам в фильме "Дюна: Часть 2".

Ранее Рене Зеллвегер и Хью Грант представили новую "Бриджит Джонс".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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