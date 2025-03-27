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Мир

Мужчина с ножом напал на туристов в Амстердаме

мужчина с ножом напал на туристов в Амстердаме, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 01:18 Фото: pixabay
В центре Амстердама днем мужчина напал с ножом на прохожих около площади Дам. В результате пострадали четыре иностранца и 19-летняя жительница города, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky news, все пострадавшие госпитализированы.

"Среди пострадавших – 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, которые являются гражданами США, 26-летний мужчина, гражданин Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя женщина из Амстердама", – говорится в релизе, опубликованном на сайте правоохранительных органов.

Нападавшего задержали. Однако о причинах его поведения пока не сообщается.

"Подозреваемый также получил травму ноги и был доставлен в больницу. Мотив нападения в настоящее время неясен и расследуется", – заявили в полиции.

Как уточняется, стражи порядка не исключает того, что подозреваемый мог выбрать жертв случайным образом.

Ранее сообщалось, что житель Атырауской области зарезал бывшую супругу на рабочем месте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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