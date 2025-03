Мужчина с ножом напал на туристов в Амстердаме

По информации Sky news, все пострадавшие госпитализированы.

Нападавшего задержали. Однако о причинах его поведения пока не сообщается.

Как уточняется, стражи порядка не исключает того, что подозреваемый мог выбрать жертв случайным образом.

Amsterdam Police report five injured in stabbing in the Dutch capital



