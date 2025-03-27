Мужчина с ножом напал на туристов в Амстердаме
Фото: pixabay
В центре Амстердама днем мужчина напал с ножом на прохожих около площади Дам. В результате пострадали четыре иностранца и 19-летняя жительница города, сообщает Zakon.kz.
По информации Sky news, все пострадавшие госпитализированы.
"Среди пострадавших – 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, которые являются гражданами США, 26-летний мужчина, гражданин Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя женщина из Амстердама", – говорится в релизе, опубликованном на сайте правоохранительных органов.
Нападавшего задержали. Однако о причинах его поведения пока не сообщается.
"Подозреваемый также получил травму ноги и был доставлен в больницу. Мотив нападения в настоящее время неясен и расследуется", – заявили в полиции.
Как уточняется, стражи порядка не исключает того, что подозреваемый мог выбрать жертв случайным образом.
ADMIN POST.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) March 27, 2025
Here we go again.
Amsterdam Police report five injured in stabbing in the Dutch capital
The perpetrator has been arrested. pic.twitter.com/V8WJZw76gm
Ранее сообщалось, что житель Атырауской области зарезал бывшую супругу на рабочем месте.
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