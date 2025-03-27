Мужчина с ножом напал на туристов в Амстердаме

Фото: pixabay

В центре Амстердама днем мужчина напал с ножом на прохожих около площади Дам. В результате пострадали четыре иностранца и 19-летняя жительница города, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky news, все пострадавшие госпитализированы. "Среди пострадавших – 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, которые являются гражданами США, 26-летний мужчина, гражданин Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя женщина из Амстердама", – говорится в релизе, опубликованном на сайте правоохранительных органов. Нападавшего задержали. Однако о причинах его поведения пока не сообщается. "Подозреваемый также получил травму ноги и был доставлен в больницу. Мотив нападения в настоящее время неясен и расследуется", – заявили в полиции. Как уточняется, стражи порядка не исключает того, что подозреваемый мог выбрать жертв случайным образом. ADMIN POST.



Here we go again.



Amsterdam Police report five injured in stabbing in the Dutch capital



The perpetrator has been arrested. pic.twitter.com/V8WJZw76gm — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) March 27, 2025 Ранее сообщалось, что житель Атырауской области зарезал бывшую супругу на рабочем месте.

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