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Мир

Папе Римскому Франциску резко стало хуже

Папе Римскому стало хуже, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 00:47 Фото: Instagram/franciscus
Ватикан заявил о внезапном ухудшении состояния здоровья папы Римского Франциска, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Святого престола заявила, что на 12 день нахождения в больнице у понтифика возникла острая бронхоспазма, вызвавшая рвоту и острую дыхательную недостаточность.

Отмечается, что для оказания неотложной помощи ему была применена неинвазивная искусственная вентиляция легких.


"Бронхоспазм привел к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвазивную искусственную вентиляцию легких", – говорится в сообщении.

Однако позже в пресс-службе отметили, что Папа Франциск преодолел самый острый этап болезни, но ситуация остается сложной, и врачи пока воздерживаются от окончательного прогноза.

Ранее сообщалось, что на площади Святого Петра Папа Римский смог прочитать только начало проповеди из-за тяжелой формы бронхита. После его экстренно госпитализировали.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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