Папе Римскому Франциску резко стало хуже

Ватикан заявил о внезапном ухудшении состояния здоровья папы Римского Франциска, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Святого престола заявила, что на 12 день нахождения в больнице у понтифика возникла острая бронхоспазма, вызвавшая рвоту и острую дыхательную недостаточность.

Отмечается, что для оказания неотложной помощи ему была применена неинвазивная искусственная вентиляция легких.





"Бронхоспазм привел к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвазивную искусственную вентиляцию легких", – говорится в сообщении.

Однако позже в пресс-службе отметили, что Папа Франциск преодолел самый острый этап болезни, но ситуация остается сложной, и врачи пока воздерживаются от окончательного прогноза.



Ранее сообщалось, что на площади Святого Петра Папа Римский смог прочитать только начало проповеди из-за тяжелой формы бронхита. После его экстренно госпитализировали.

