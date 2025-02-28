Папе Римскому Франциску резко стало хуже
Фото: Instagram/franciscus
Ватикан заявил о внезапном ухудшении состояния здоровья папы Римского Франциска, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба Святого престола заявила, что на 12 день нахождения в больнице у понтифика возникла острая бронхоспазма, вызвавшая рвоту и острую дыхательную недостаточность.
Отмечается, что для оказания неотложной помощи ему была применена неинвазивная искусственная вентиляция легких.
"Бронхоспазм привел к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвазивную искусственную вентиляцию легких", – говорится в сообщении.
Однако позже в пресс-службе отметили, что Папа Франциск преодолел самый острый этап болезни, но ситуация остается сложной, и врачи пока воздерживаются от окончательного прогноза.
Ранее сообщалось, что на площади Святого Петра Папа Римский смог прочитать только начало проповеди из-за тяжелой формы бронхита. После его экстренно госпитализировали.
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