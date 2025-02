Три автобуса взорвались в центре Израиля

Как пишет Times of Israel , внутри транспортных средств были заложены бомбы. Авторы отметили, что взрывы произошли практически синхронно. Перед произошедшим водителям указали остановить машины и проверить их на наличие взрывчатых устройств, добавили журналисты.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение транспорта в районе взрыва.

Правоохранители считают, что подозреваемый мог с его помощью скрыться.

3 buses exploded in the center of the country in the last hour.



We are lucky that the buses were empty.



We could have seen one of the biggest attacks we have ever seen today.



The event is not over yet. Pray for Israel. pic.twitter.com/YNQgVcs9PM