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Мир

Три автобуса взорвались в центре Израиля

три взрыва прогремели в центре Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 01:43 Фото: скриншот видео
В городе Бат-Ям, расположенном в 50 км от Тель-Авива, произошел взрыв трех автобусов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of Israel , внутри транспортных средств были заложены бомбы. Авторы отметили, что взрывы произошли практически синхронно. Перед произошедшим водителям указали остановить машины и проверить их на наличие взрывчатых устройств, добавили журналисты.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение транспорта в районе взрыва.

Правоохранители считают, что подозреваемый мог с его помощью скрыться.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли при взрыве в Сирии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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