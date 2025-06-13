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Мир

Иран нанес ответный удар по столице Израиля

Иран нанес ответный удар по столице Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 23:40 Фото: pixabay
Израильские СМИ заявили о том, что не менее семи иранских баллистических ракет упали в Тель-Авиве, сообщает Zakon.kz.

По данным израильских источников, удалось сбить 50 из 100 баллистических ракет первой волны, но "Железный купол" не справился с общей массой залпа. Взрывы были зафиксированы как минимум в семи районах центра страны. Местным жителям приказано оставаться в бомбоубежищах.

Иранская гостелерадиокомпания IRIB в эфире показала кадры взлета иранских ракет, написав "начало ракетной атаки Ирана".

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

Затем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с жестким заявлением по Ирану на фоне военной операции Израиля.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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