Семь человек погибли при взрыве в Сирии

Взрыв боеприпасов прозвучал в городе Нейрабе в провинции Алеппо на севере Сирии. По предварительной информации, жертвами трагедии стали не менее семи человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал сирийский телеканал Syria TV.

"Семь человек погибли, несколько пострадали в результате взрыва пережитков войны (неразорвавшихся боеприпасов) в доме в городе Нейраб к востоку от Алеппо", – отмечается в сообщении телеканала.

В конце ноября 2024 года произошла масштабная атака вооруженных оппозиционных группировок на позиции сирийской армии. 8 декабря силы оппозиции ворвались в столицу Сирии, Дамаск, что повлекло отставку президента Башара Асада, который был вынужден покинуть страну.

Позже, 10 декабря, Мухаммед аль-Башир, возглавлявший формально правительство спасения в провинции Идлиб, заявил о своем назначении на пост руководителя сирийского переходного правительства, срок которого продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации, Ахмед аш-Шараа, был официально провозглашен временным президентом Сирии периода переходного управления 29 января.