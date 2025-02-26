#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.28
526.19
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.28
526.19
5.86
Мир

В Китае вооружают роботов-собак в военных целях

В Китае вооружают роботов-собак в военных целях , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 02:58 Фото: Deep Robotics
Недавние учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в условиях городской застройки показали, что роботы-собаки, вооруженные легким стрелковым оружием, с трудом уничтожают врагов, которые находят укрытие, сообщает Zakon.kz.

По этой причине специалисты НОАК предложили вооружить роботов термобарическим оружием для зачистки подземных комплексов в городских условиях.

По задумке, они будут работать в связке с беспилотными летательными аппаратами для обнаружения и уничтожения целей.

Термобарическое оружие или вакуумная бомба использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва, который длится значительно дольше, чем обычный взрыв. Детонация вакуумной бомбы настолько мощная, что может даже испарить человеческие тела.

Ранее ученые раскрыли три возможных сценария гибели всего человечества.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
В Колумбии поймали контрабандиста, который прятал наркотики в "интересном месте"
Мир
02:40, 27 февраля 2025
В Колумбии поймали контрабандиста, который прятал наркотики в "интересном месте"
Король Великобритании собрал финики для ифтара: их отправят в больницы Лондона
Мир
01:43, 27 февраля 2025
Король Великобритании собрал финики для ифтара: их отправят в больницы Лондона
46 человек погибли в результате крушения военного самолета в Судане
Мир
20:25, 26 февраля 2025
46 человек погибли в результате крушения военного самолета в Судане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: