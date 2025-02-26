В Китае вооружают роботов-собак в военных целях

Недавние учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в условиях городской застройки показали, что роботы-собаки, вооруженные легким стрелковым оружием, с трудом уничтожают врагов, которые находят укрытие, сообщает Zakon.kz.

По этой причине специалисты НОАК предложили вооружить роботов термобарическим оружием для зачистки подземных комплексов в городских условиях.

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По задумке, они будут работать в связке с беспилотными летательными аппаратами для обнаружения и уничтожения целей.

Термобарическое оружие или вакуумная бомба использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва, который длится значительно дольше, чем обычный взрыв. Детонация вакуумной бомбы настолько мощная, что может даже испарить человеческие тела.

Ранее ученые раскрыли три возможных сценария гибели всего человечества.