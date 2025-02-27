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Мир

Умерший на 8 минут мужчина рассказал, что видел

Мужчина умер на 8 минут и рассказал, что попал в рай, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 14:28 Фото: pexels
85-летний Дэйв Синглтон из Ноттингема (Великобритания) рассказал о своем опыте клинической смерти, которая случилась более 20 лет назад, сообщает Zakon.kz.

У Дэйва была блокада сердца, состояние, при котором сердце бьется медленнее или с ненормальным ритмом. Перед 65-летием мужчина почувствовал, что сердцебиение сильно замедляется, его сковала слабость. Прибывшая на вызов скорая срочно повезла британца в больницу, пишет Mirror.

"Мое сердце почти перестало биться, поэтому, как в медицинских драмах, меня подключили к нескольким аппаратам на тележке и, окруженный медицинским персоналом, я помчался через всю больницу в отделение коронарной терапии", – рассказал Дэйв.

Как только его переместили на койку, его сердце остановилось.

"Мне показалось, что свет потускнел, словно занавес закрывался, но почти сразу меня реанимировали", – поделился мужчина.

После этого мужчину приходилось реанимировать еще несколько раз. В один из дней в палате мужчины сработала сигнализация у подключаемых к пациентам аппаратов.

"Я повернулся к соседу и задался вопросом: "Кто его активировал". Тот ответил: "Это ты". Затем занавес опустился, и свет погас", – продолжил мужчина.

А дальше он описал невероятную сцену: Дэйв перенесся в "чудесное место".

"Я сидел в прекрасном саду под теплым солнцем. Позади меня была высокая изгородь, и я слышал голоса и смех с другой стороны изгороди. Я знал, что там собрались семья и друзья, так что это должно было быть особое событие", – сказал Дэйв.

Он продолжил, что ему нужно было всего лишь встать и обойти изгородь, чтобы присоединиться к родным.

"Однако я остался там, где был, потому что мне было очень комфортно, а вид на поля и холмы вдалеке был великолепен. Я был так спокоен и умиротворен и находился в прекрасном месте. Я был счастлив и доволен", – поделился мужчина.

А в это время медики пытались реанимировать Дэйва.

"Бац, бах. Я вернулся. Я открыл глаза и увидел вокруг себя группу медработников, которые поддерживали во мне жизнь. Честно говоря, я не хотел возвращаться, так как было очень неуютно и шумно", – рассказал мужчина.

В целом, по словам Дэйва, его сердце остановилось примерно на 8 минут. После этого случая ему установили кардиостимулятор.

За 20 лет с тех пор пенсионер провел время, путешествуя по миру и исследуя свою творческую сторону как художника, в этом направлении он "добился определенного успеха".

Исследования показывают, что от 10 до 20% людей, прошедших реанимацию, возвращаются с историями о том, что они пережили: от потусторонних видений до утверждений о том, что видели собственное тело сверху.

Ранее умерший на 3 минуты мужчина рассказал, на что похож ад. А покинувшая свет на 11 минут женщина наблюдала за собой и врачами сверху.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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