Мужчина вернулся к жизни спустя 45 минут в мешке для мертвых и рассказал, что видел

Пользователь TikTok с ником @after.life.echoes утверждает, что побывал в загробной жизни, пока пребывал в состоянии клинической смерти, сообщает Zakon.kz.

По словам блогера, он занимался бодибилдингом и у него случилась тяжелая реакция на медикаменты, из-за чего потерял сознание в туалете ресторана. Когда его нашли, тело уже остыло, и врачи были уверены, что он умер. Парамедики заметили признаки жизни только после того, как его уже поместили в мешок для мертвых, спустя примерно 45 минут, пишет Daily Mirror.

Мужчина утверждает, что, пока был "в отключке", он перешел в загробную жизнь, где видел "свою смерть со стороны".

"Я смотрел на все сверху, но странно было то, что это не казалось мной, хотя я сидел и смотрел на свое мертвое тело. Это почти как пойти в кино и увидеть персонажа, одетого как ты и похожего на тебя, но при этом понимать: "Это не я, потому что я вот здесь – смотрю этот фильм", – рассказал он.

По словам мужчины, у него есть опыт в кино и телевидении, и ему показалось, что режиссер зачем-то переиграл с тем, как эмоционально реагировали все в комнате. "Это было странно", – отметил блогер.

Он утверждает, что видел, как медики упаковывают его тело в мешок и кладут в машину скорой помощи. Уже находясь в машине, он начал видеть свет – и именно в этот момент вернулось сознание. Затем, по его словам, он услышал голос парамедика, сказавшего: "Этот еще не умер". Сотрудник скорой расстегнул мешок и обнаружил, что мужчина жив. Именно тогда мужчина осознал, что смотрел на собственную смерть.

Он поделился своим опытом в видеоролике на TikTok, выпущенном на той же неделе, что и рассказ 33-летней Брианны Лафферти из штата Колорадо, США, которая заявила, что смерть – это иллюзия, после того как пережила клиническую смерть. Она рассказала, что услышала голос, спрашивающий, готова ли она, и согласилась. После этого она вошла в состояние полной темноты, когда ее сердце перестало биться.

Выступая перед журналистами, она сказала:

"Смерть – это иллюзия, потому что наша душа никогда не умирает. Наше сознание остается живым. А наша сущность лишь трансформируется. Мои мысли сразу же начали воплощаться в загробной жизни. Я заметила, что наши мысли там создают реальность – просто требуется немного времени. И это благословение".

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