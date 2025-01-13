Умерший на 3 минуты мужчина рассказал, на что похож ад

На зарубежном форуме Reddit мужчина поделился историей своего друга, который побывал по ту сторону жизни, сообщает Zakon.kz.

Причем, судя по рассказу, временно умерший "видел, на что похож ад", пишет Mirror.

Согласно рассказу, у мужчины остановилось сердце из-за передозировки наркотиков, и никто не ожидал, что он выживет: в машине скорой помощи по дороге в больницу медики констатировали клиническую смерть.

"Он помнит инсульт и то, как его на носилках отвезли в машину скорой помощи. Потом он почувствовал, что плывет под ледяной водой, и было темно, но на самом деле он ни о чем не думал и ничего не чувствовал эмоционально, просто существовал и понимал, что было очень, очень холодно и он ничего не видел. Потом он очнулся, и врачи скорой помощи были напуганы, потому что его сердце остановилось достаточно надолго, и они решили, что ему конец", – написал в Reddit мужчина историю своего друга.

А в больнице во время выздоровления тот мужчина видел яркие картины ада. По его словам, там было очень холодно, а не необычайно жарко, как это часто изображается в художественных экранизациях.

"В какой-то момент он пришел к убеждению, что то, что он пережил, было адом, за вычетом самих физических страданий – что-то вроде смягченного предварительного просмотра, и подумал, что это предупреждение ему изменить свою жизнь", – продолжил автор публикации. И в заключение написал, что это событие ненадолго остановило его друга и он вновь вернулся к наркотикам.

Комментируя этот пост один из пользователей написал: "Предполагается, что именно так и выглядит Ад. Ты один в темноте, осознавая, что остаешься один в темноте целую вечность. Ни огня, ни демонов, мучающих тебя. Просто – вечная темнота и осознание того, что ты один".

Еще один пользователь написал: "Работая в больнице и ухаживая за людьми, которые официально считались умершими и возвращались к жизни либо сами либо с помощью искусственного дыхания, я слышал, как они говорили, что им казалось, что они падают".

Ранее жительница Уичито, штат Канзас, умершая на 11 минут и вернувшаяся к жизни, рассказала, что она видела "на том свете".