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Культура и шоу-бизнес

Умер казахстанский писатель Дулат Исабеков

Умер классик казахской литературы Дулат Исабеков, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 01:04 Фото: Facebook.com/Касымхан Бегманов
Скончался казахстанский писатель, лауреат Государственной премии РК Дулат Исабеков. Об этом 21 февраля сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает Zakon.kz.
"Уважаемые соотечественники! В связи с кончиной выдающегося казахского писателя, неповторимого мастера слова Дулата ага, выражаю глубокие соболезнования всему казахскому народу. Дулат Исабеков был совестью, гордостью и символом казахской литературы, человеком, который расширил горизонты казахской прозы и драматургии, оставив в литературном мире свой неповторимый след. Его произведения проникли в сознание множества поколений, нашли дорогу к сердцам читателей и стали бесценным достоянием национальной культуры", – отметила Аида Балаева.

По ее словам, в последние годы, после ухода супруги, писатель словно погрузился в печаль, его душа казалась утомленной.

"Когда после операции мы специально навестили его в Алматы, я вновь убедилась в его несгибаемом духе и величии личности, надеялась, что он проживет еще долгие годы. Но, увы… С его уходом словно ушла целая эпоха. Тем не менее, мы верим, что бессмертные произведения писателя будут жить вместе со временем. Его бесценный труд навсегда останется в сердцах народа, а светлый образ и богатое наследие – в памяти поколений. От имени Министерства культуры и информации Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье писателя и его близким" – заключила министр.

Дулат Исабеков (1942–2024) – казахский писатель, драматург, публицист.

Родился 20 декабря 1942 года в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

Работал в литературно-драматическом вещании Казахского радио, журнале "Жұлдыз", издательствах "Жалын"и "Жазушы", занимал руководящие должности в Министерстве культуры Казахстана и Казахском телевидении.

Литературную деятельность начал в 1960-х годах. Автор рассказов и повестей "Бекет", "Отчий дом", "Жизнь", пьес "Старшая сестра", "Приемные дни ректора". Его произведения экранизированы, включая фильмы "Храни свою звезду", "Полынь-трава", "Жизнь".

Лауреат республиканского конкурса за лучшую драматургию (1977), награжден орденами "Құрмет" (2002) и "Достық" II степени (2014).

Ранее сообщалось о кончине основателя казахстанской детской хирургии Камала Ормантаева. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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