Четыре школьника из Казахстана стали чемпионами мира по шахматам
Фото: казахстанская федерация шахмат
Восемь медалей привезли юные казахстанцы с чемпионата мира среди школьников по классическим шахматам, который проходил с 20 по 28 марта 2025 года в Сербии, сообщает Zakon.kz.
По информации Казахстанской федерации шахмат, отечественные школьники завоевали на чемпионате четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.
Чемпионами мира-2025 стали:
- Абдул-Малик Кайрат (U7, Астана);
- Алиша Бисалиева (G9, Астана);
- Алимжан Жауынбай (U11, Астана);
- Артем Богданов (U17, Алматы).
"Среди 470 участников из 44 стран Казахстан занял первое место в командном зачете. Поздравляем чемпионов, тренеров и родителей. Это только начало – будущее шахмат за Казахстаном", – рассказали в федерации.
Серебряные медали привезли:
- Нурислам Султанхан (U9, Туркестанская область);
- Ханзада Аманжол (G13, Актюбинская область);
- Малика Джаппарбекова (G15, Астана).
Бронзовую награду завоевал Нурмухаммед Кабиназар (U15, Алматы).
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