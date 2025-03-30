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Спорт

Четыре школьника из Казахстана стали чемпионами мира по шахматам

шахматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 16:25 Фото: казахстанская федерация шахмат
Восемь медалей привезли юные казахстанцы с чемпионата мира среди школьников по классическим шахматам, который проходил с 20 по 28 марта 2025 года в Сербии, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанской федерации шахмат, отечественные школьники завоевали на чемпионате четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Чемпионами мира-2025 стали:

  • Абдул-Малик Кайрат (U7, Астана);
  • Алиша Бисалиева (G9, Астана);
  • Алимжан Жауынбай (U11, Астана);
  • Артем Богданов (U17, Алматы).
"Среди 470 участников из 44 стран Казахстан занял первое место в командном зачете. Поздравляем чемпионов, тренеров и родителей. Это только начало – будущее шахмат за Казахстаном", – рассказали в федерации.

Серебряные медали привезли:

  • Нурислам Султанхан (U9, Туркестанская область);
  • Ханзада Аманжол (G13, Актюбинская область);
  • Малика Джаппарбекова (G15, Астана).

Бронзовую награду завоевал Нурмухаммед Кабиназар (U15, Алматы).

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Андрей Дюсупов
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