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Мир

Несколько десятков человек в Италии обвинили в распространении детской порнографии

более 30 человек задержали по подозрению в распространении детской порнографии, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 21:22 Фото: pixabay
В Италии пресекли работу интернет-сети, занимающейся распространением детской порнографии. В рамках крупномасштабной операции были арестованы 34 человека и проведены обыски в более чем 50 городах, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания ANSA, в операции участвовали более 500 сотрудников полиции.

"В операции было задействовано более 500 сотрудников полиции, которые действовали в 56 городах по всей Италии и провели 115 обысков домов и компьютеров, в результате чего 34 человека были арестованы на месте преступления по обвинению в хранении детской порнографии после изъятия многочисленных компьютерных устройств, содержащих десятки тысяч незаконных файлов", – говорится в сообщении.

В полиции заявили, что жертвами банды стали тысячи детей, некоторым из них было всего три года.

Отмечается, что расследование под прикрытием позволило сотрудникам почтовой полиции – подразделению МВД по борьбе с киберпреступлениями – выявить несколько групп, использующих, по их словам, "широко известную" платформу обмена мгновенными сообщениями.

Как уточняется, группы занимались обменом детской порнографией и материалами с зоофилией.

По информации издания, все подозреваемые являются мужчинами в возрасте от 21 до 59 лет. Двое из них, помимо хранения тысяч файлов с детской порнографией, имели собственные материалы сексуального насилия над несовершеннолетними. Большинство подозреваемых использовали сложные системы шифрования и облачные хранилища для сокрытия незаконных материалов, что затрудняло их обнаружение, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что звезду "Гарри Поттера" Рэйфа Файнса подозревают в связях с Джеффри Эпштейном. Отметим, что миллиардера обвиняли в торговле людьми и организации секс-траффика, в том числе среди несовершеннолетних.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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