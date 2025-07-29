Из-за детской порнографии арестовали американского пилота

Федеральные агенты арестовали второго пилота авиакомпании Delta Air Lines из-за детской порнографии, сообщает Zakon.kz.

Пилота, имя которого не называется, арестовали 28 июля. Это произошло через несколько минут после того, как самолет, летевший из Миннеаполиса совершил посадку в Сан-Франциско. Об этом передает CNN.

По данным американских СМИ, обвинения в адрес пилота связаны с детской порнографией.

На днях в аэропорту Аляски Boeing при посадке столкнулся с оленями.