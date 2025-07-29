Из-за детской порнографии арестовали американского пилота
Фото: pixabay
Федеральные агенты арестовали второго пилота авиакомпании Delta Air Lines из-за детской порнографии, сообщает Zakon.kz.
Пилота, имя которого не называется, арестовали 28 июля. Это произошло через несколько минут после того, как самолет, летевший из Миннеаполиса совершил посадку в Сан-Франциско. Об этом передает CNN.
По данным американских СМИ, обвинения в адрес пилота связаны с детской порнографией.
На днях в аэропорту Аляски Boeing при посадке столкнулся с оленями.
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