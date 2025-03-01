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Мир

Папа Римский перенес приступ бронхоспазма

Ватикан, Папа Римский, Рим, религия, католики , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 13:16 Фото: Instagram/franciscus
У Папы Римского Франциска произошел новый приступ бронхоспазма. Сейчас, по мнению врачей, опасность миновала, но понтифик остается под наблюдением, сообщает Zakon.kz.

Ранее пресс-служба Святого престола опубликовала информацию о том, что 28 февраля у Папы Римского, который все утро чередовал дыхательную гимнастику с молитвами в часовне, случился единичный эпизод бронхоспазма. Это вызвало рвоту и привело к внезапному ухудшению его состояния.

"Ему сразу сделали бронхоскопию, чтобы очистить дыхательные пути, и подключили к неинвазивной искусственной вентиляции легких, что повысило уровень кислорода в крови", – отметили в пресс-службе.

Врачам потребуется один-два дня, чтобы оценить клиническое состояние понтифика, добавили в пресс-службе.

87-летнего Папу Франциска госпитализировали 14 февраля 2025 года с инфекцией дыхательных путей, спустя несколько дней у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

В воскресенье, 23 февраля, в Ватикане состояние Папы Римского оценили как критическое, однако через несколько дней сообщили об улучшении состояния его здоровья.

Болезнь понтифика дала о себе знать еще 9 февраля 2025 года, когда на площади Святого Петра Папа Римский смог прочитать только начало проповеди, а затем его состояние резко ухудшилось. Изначально медики подозревали у него тяжелую форму бронхита.

Андрей Дюсупов
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