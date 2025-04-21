Димаш Кудайберген отреагировал на смерть Папы Римского Франциска

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген не остался равнодушен к печальной новости из Ватикана о смерти Папы Римского Франциска, сообщает Zakon.kz.

Артист оказался немногословен. Он вспомнил свою встречу с понтификом и выложил архивное фото в Instagram, подписав "RIP".

Папа Римский Франциск посещал Казахстан в сентябре 2022 года для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Во время визита он вручил известным казахстанским личностям, в том числе Димашу Кудайбергену, особые награды.