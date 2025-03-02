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Мир

В Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 10:39 Фото: freepik
Выборы в нижнюю палату парламента проходят 2 марта 2025 года в Таджикистане. Параллельно граждане голосуют и за кандидатов в депутаты законодательных органов регионов, городов, районов и сел страны, сообщает Zakon.kz.

По всей стране открылись 3513 избирательных участков.

Избирателям предстоит выбрать 41 депутата парламента от одномандатных округов, еще 22 – от единого общереспубликанского округа. За эти 63 места борются 220 претендентов (152 одномандатника и 68 кандидатов от единого общереспубликанского округа), в том числе 65 самовыдвиженцев (все они в числе одномандатников).

Своих кандидатов на выборы выдвинули шесть из семи зарегистрированных в Таджикистане партий: правящая Народная демократическая партия, лидером которой является президент страны Эмомали Рахмон, а также Аграрная, Демократическая, Коммунистическая, Социалистическая партии и Партия экономических реформ.

Оппозиционная Социал-демократическая партия не стала участвовать в выборах.

"В голосовании смогут принять участие около 5,5 млн человек, которые достигли 18-летнего возраста. Выборы признают состоявшимися, если на них проголосуют не менее половины внесенных в списки избирателей", – рассказали в Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана.

Предварительные итоги голосования объявят 3 марта.

Андрей Дюсупов
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