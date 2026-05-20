#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
471.93
548.43
6.61
Право

Парламент принял поправки в конституционный закон "О выборах"

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 10:43 Фото: Zakon.kz
Депутаты Парламента 20 мая 2026 года на совместном заседании палат приняли во втором чтении поправки в законодательство касательно выборов, передает корреспондент Zakon.kz.

Полное название законопроекта звучит так: "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах и прокуратуре".

Документ разработан с учетом проблемных вопросов, выявленных в ходе прошедших избирательных кампаний. Поправки предусматривают урегулирование вопросов сохранения и перехода полномочий избирательных комиссий при преобразовании административно-территориальных единиц. Также вводится механизм временного приостановления полномочий членов территориальных комиссий на период отпуска по уходу за ребенком или учебного отпуска с назначением временной замены.

Кроме того, регулируется порядок повторного голосования в случае равенства голосов, набранных кандидатами на должность акима. Одновременно упорядочивается процесс выдвижения кандидатов: одно лицо не сможет одновременно баллотироваться в депутаты маслихата и в акимы, а также выдвигаться кандидатом в акимы сразу по нескольким избирательным округам. Отдельное внимание уделено вопросам предвыборной агитации на информационных площадках. Кандидат может публиковать агитационные материалы на собственном интернет-ресурсе, а также в аккаунтах на онлайн-платформах.

При этом кандидатам и политическим партиям запрещается привлекать финансирование вне избирательных фондов. Также дополнена компетенция Центральной и территориальной избирательных комиссий по признанию выборов на отдельных избирательных участках или в административно-территориальных единицах недействительными в случаях, если в ходе голосования, подсчета голосов либо определения итогов были допущены нарушения норм Конституционного закона.

Помимо этого, теперь в организациях с непрерывным производственным циклом, а также в местах работы вахтовым методом могут создаваться избирательные участки для обеспечения реализации конституционных прав граждан.

Кроме того, предлагается запретить фото- и (или) видеосъемку и распространение заполненного бюллетеня в день голосования, поскольку это приравнивается к предвыборной агитации.

Другой блок поправок предложен в реализацию конституционных норм. Речь идет о вопросах образования Курултая, совершенствования выборного законодательства в связи с переходом к пропорциональной системе, перераспределения полномочий между Президентом и Курултаем по вопросам назначения и освобождения от должности отдельных лиц, проведения всенародного референдума и других направлениях.

Ранее депутаты приняли законопроект "О статусе столицы Республики Казахстан".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Сенат Парламента РК
10:22, Сегодня
Станет более динамичным органом власти – Парламент принял конституционный закон о Курултае
Алатау, город Алатау, виды города Алатау
10:21, 27 марта 2026
Парламент принял новый Конституционный закон об Алатау
Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие
10:16, Сегодня
Парламент принял Конституционный закон "О президенте"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кубок Дэвиса Юниоры
10:40, Сегодня
Вышедший досрочно в четвертьфинал Junior Davis Cup Казахстан разыграет первое место
Елизавета Матвеева
10:19, Сегодня
Казахстан с одной медалью завершил исторический чемпионат Азии – у Узбекистана три награды
Синнер отреагировал на его сравнение с &quot;роботом&quot;
10:13, Сегодня
Синнер отреагировал на его сравнение с "роботом"
Свитолина обрела уверенность
09:40, Сегодня
Обидчица Рыбакиной в Риме Свитолина сделала заявление перед стартом "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: