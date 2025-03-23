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Происшествия

Лавина сошла на трассу в Алматинской области

Лавина, снег, горы, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 09:55 Фото: МЧС РК
Сход лавины зафиксировали в Енбекшиказахском районе Алматинской области в восемь часов утра 23 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Снежная масса упала на 23-24 км дороги областного значения "с. Тургень – урочище Батан".

"Причиной схода стало неустойчивое состояние снежного покрова и значительный запас снега на склонах гор. В настоящее время параметры лавины уточняются. Для ликвидации последствий происшествия и обеспечения безопасности на место выехали специалисты "Казселезащиты" и ДЧС региона", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

В департаменте напомнили, что с 15 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года дорога "Тургень – Батан – Обсерватория Асы" закрыта для движения транспорта на участке с 15 по 41 км.

В горах Алматы 17 марта 2025 года в результате схода лавины погибла девушка. Снежная масса обрушилась в районе пика Комсомола, расположенного в километре от горнолыжного курорта "Шымбулак".

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Андрей Дюсупов
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