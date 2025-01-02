Опасность схода лавин сохраняется в горах Алматинской области

Жителей и гостей Алматинской области предупреждают о том, что в горах региона до 5 января 2025 года сохраняется угроза схода снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

Специалисты областного Департамента по чрезвычайным ситуациям убедительно просят граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

"На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", – предупреждают в ДЧС.

Ранее стало известно, что в Костанайской и Акмолинской областях из-за непогоды медикам и пациентам потребовалась помощь спасателей в ночь на 2 января.