Всего за месяц Трамп осуществил поразительную перестройку американской внешней политики, фактически оказав поддержку Москве и отвергнув тесный союз США с Киевом, который поддерживал бывший президент Джо Байден, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, сам президент Дональд Трамп заявил, что конфликт начала Украина, а не Россия, а его администрация отказывается от ряда жестких антикремлевских мер.

Необычайный поворот перевернул десятилетия напряженных отношений с Россией. Недавние шаги Трампа привлекли международное внимание, расстроив союзников США в Европе и воодушевив консервативных популистов, которые выступают за отход от Зеленского.

Новая позиция была ярко продемонстрирована 28 февраля во время напряженной встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Лидеры столкнулись перед прессой, поставив под сомнение будущее американской поддержки Киева.

За последние недели официальные лица США внесли ряд изменений в свою политику, которые, по-видимому, предвещают более тесную позицию сотрудничества с Россией:

Белый дом распорядился приостановить военную помощь Украине, пока администрация проводит проверку.

В конце прошлой недели министр обороны Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить наступательные кибероперации и информационные операции против России.

Генеральный прокурор Пэм Бонди в свой первый день в должности прекратила попытки изъятия активов российских олигархов, прекратив реализацию программ эпохи Байдена.

В отдельной директиве Бонди приказал остановить федеральную правоохранительную инициативу по борьбе кампаниями влияния со стороны России, Китая и других традиционных противников США, которые пытаются посеять разногласия в политике США.

Государственный секретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные должностные лица администрации Трампа в феврале отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с Россией.

Трамп давно заявляет о желании перезагрузить и улучшить отношения с Россией. 3 марта президент США посоветовал американцам беспокоиться из-за миграционных преступников, а не из-за президента России Владимира Путина.