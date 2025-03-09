13 тысяч поддельных плиток дубайского шоколада планировали ввезти в Германию из Турции

На границе Чехии и Германии задержали грузовик с 13 000 плиток контрабандного дубайского шоколада. В фуре был и другой сладкий груз, происхождение которого смутило таможню, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Главном таможенном управлении Дрездена, водитель – гражданин Швеции – утверждал, что загрузил товар в Болгарии. Однако в его кабине нашли документы, подтверждающие покупку в Турции. Если бы он официально ввозил продукцию, ему пришлось бы уплатить таможенные сборы – в таком случае только за шоколад сумма составила бы около 10 000 евро.

"Кроме сладостей, в грузовике находилось 650 упаковок меда, а также поддельная брендовая одежда, часы и обувь. В результате против водителя завели несколько дел по обвинению в уклонении от налогов и нарушении таможенного законодательства", – пишет Bild.

Дубайский шоколад, наполненный пастой из фисташек, в Европе стал настоящим трендом. Стоимость одной плитки может превышать 15 евро, а за дефицитным продуктом выстраиваются очереди.

Осенью 2024 года мошенники обманули десятки жителей Астаны, обещая продать им несуществующий дубайский шоколад с большими скидками.