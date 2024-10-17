Несуществующий дубайский шоколад выгодно продавали в Астане

Полицейские в Астане установили мошенников, рекламировавших дорогой дубайский шоколад в интернете, сообщает Zakon.kz.

Популярный дубайский шоколад продавали мошенники в Астане.

Как рассказали в пресс-службе столичной полиции 17 октября, подозреваемые в Instagram выкладывали объявления о продаже дубайского шоколада ниже рыночной цены.

"Установлено, что местный житель заказал у них одну плитку шоколада стоимостью около 15 тыс. тенге, а деньги перевел на банковскую карту. После получения денег преступники заблокировали потерпевшего. Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию", – сообщили в ДП.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Байконыр задержали молодых людей, которые под видом продажи нашумевшего дубайского шоколада хотели подзаработать.

"В ходе следствия свою вину задержанные признали. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело", – отметили в полиции.

Сейчас проверяется их причастность к остальным нераскрытым преступлениям аналогичного характера.

Тема дубайского шоколада в последнее время очень актуальна. Его обсуждают в соцсетях, звезды снимают обзоры-дегустации, а кулинары дают рецепты, как его приготовить.