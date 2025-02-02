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Мир

Дубайский шоколад начнут выпускать в Беларуси

Беларусь, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 08:23 Фото: belta
В Беларуси готовится к выпуску дубайский шоколад, сообщает Zakon.kz.

На прилавках заморская сладость от "Коммунарки" появится уже весной, передает "БЕЛТА". Готовить конфеты будут вручную. В качестве ингредиентов планируют использовать:

  • молочный шоколад;
  • катаифи – тонкое турецкое тесто;
  • фисташковую пасту на основе белого шоколада;
  • зеленый чай матча;
  • сливочное масло.

На фабрике отмечают, что рецептур дубайского шоколада огромное количество, однако белорусский вариант будет наиболее приближен к классическому.

"Тесто катаифа обжаривается в сливочном масле до золотистого цвета. Эта сладость интересна своей игрой текстур: таящий шоколад и хрустящее тесто с усиленным вкусом фисташки. В первую очередь конфеты могут привлечь внимание молодых сластен", – поделилась заместитель главного технолога фабрики Ирина Адарченко.

А дочери известного актера Джуда Лоу не понравился десерт в одном из кафе Нью-Йорка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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