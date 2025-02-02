Дубайский шоколад начнут выпускать в Беларуси
Фото: belta
В Беларуси готовится к выпуску дубайский шоколад, сообщает Zakon.kz.
На прилавках заморская сладость от "Коммунарки" появится уже весной, передает "БЕЛТА". Готовить конфеты будут вручную. В качестве ингредиентов планируют использовать:
- молочный шоколад;
- катаифи – тонкое турецкое тесто;
- фисташковую пасту на основе белого шоколада;
- зеленый чай матча;
- сливочное масло.
На фабрике отмечают, что рецептур дубайского шоколада огромное количество, однако белорусский вариант будет наиболее приближен к классическому.
"Тесто катаифа обжаривается в сливочном масле до золотистого цвета. Эта сладость интересна своей игрой текстур: таящий шоколад и хрустящее тесто с усиленным вкусом фисташки. В первую очередь конфеты могут привлечь внимание молодых сластен", – поделилась заместитель главного технолога фабрики Ирина Адарченко.
А дочери известного актера Джуда Лоу не понравился десерт в одном из кафе Нью-Йорка.
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