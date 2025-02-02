Дубайский шоколад начнут выпускать в Беларуси

В Беларуси готовится к выпуску дубайский шоколад, сообщает Zakon.kz.

На прилавках заморская сладость от "Коммунарки" появится уже весной, передает "БЕЛТА". Готовить конфеты будут вручную. В качестве ингредиентов планируют использовать:

молочный шоколад;

катаифи – тонкое турецкое тесто;

фисташковую пасту на основе белого шоколада;

зеленый чай матча;

сливочное масло.

На фабрике отмечают, что рецептур дубайского шоколада огромное количество, однако белорусский вариант будет наиболее приближен к классическому.

"Тесто катаифа обжаривается в сливочном масле до золотистого цвета. Эта сладость интересна своей игрой текстур: таящий шоколад и хрустящее тесто с усиленным вкусом фисташки. В первую очередь конфеты могут привлечь внимание молодых сластен", – поделилась заместитель главного технолога фабрики Ирина Адарченко.

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