Названа основная причина аварии на руднике "Жомарт"

По поручению главы государства правительственной комиссией под председательством заместителя премьер-министра РК Каната Бозумбаева рассмотрены предварительные итоги расследования аварии на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорации Казахмыс", сообщает Zakon.kz.

В рамках расследования были созданы 8 подкомиссий, а также привлечены эксперты и специалисты научно-исследовательских институтов и лабораторий.

Заслушаны доклады Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты населения о ходе расследования. Так, членами комиссий и подкомиссий проведен опрос свидетелей и очевидцев, изучена технология производства, проверены работоспособность технических устройств и оборудований, проведены соответствующие экспертизы.

"Комиссией установлена основная причина возникновения аварии – это скопление и выделение метана из горной выработки с последующим взрывом от искры электрооборудования. Также выявлены существенные нарушения промышленной безопасности и охраны труда, определен круг ответственных лиц", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства 5 марта 2025 года.

На совещании о принятых мерах социальной поддержки, помощи и выплат компенсаций семьям погибших доложились аким области Улытау Дастан Рыспеков и председатель правления ТОО "Корпорации Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

Фото: primeminister.kz

"В настоящее время работы на руднике "Жомарт" приостановлены. Комиссией разработаны мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий на опасных производственных объектах". Правительство РК

По итогам заседания Канатом Бозумбаевым дан ряд поручений ТОО "Корпорация Казахмыс" по устранению нарушений и недопущению аварий, в том числе по повышению безопасности на руднике, внедрению автоматизированных систем определения содержание газов, видеонаблюдение и др.

"Расследование продолжается и находится на контроле". Правительство РК

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позднее было найдено тело еще одного шахтера.

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По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК. Cоздана правительственная комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе, которую возглавил зампремьера Канат Бозумбаев.

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Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике в области Улытау.

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28 февраля стало известно, что комиссия завершила расследование взрыва на шахте "Казахмыса".