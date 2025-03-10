Илон Маск о сбое в работе его соцсети: Это была масштабная кибератака

Американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил о массированной кибератаке на социальную сеть X (бывшая Twitter), сообщает Zakon.kz.

Он предполагает, что в этом замешана какая-то страна.

"Это была (и все еще есть) масштабная кибератака против X. Мы подвергаемся атакам каждый день, но в этот раз было задействовано много ресурсов. Вовлечена большая скоординированная группа и/или страна", – написал миллиардер.

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Ранее сообщалось, что в социальной сети Илона Маска произошел сбой у большинства пользователей в мире.