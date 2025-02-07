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Мир

Илон Маск сделал откровенное заявление

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 01:47 Фото: TED/Marla Aufmuth
Американский предприниматель, миллиардер и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск опубликовал в соцсети X пост, в котором выразил свою привязанность к президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Пост он разместил 7 февраля. 

"Я люблю Дональда Трампа так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину", – написал Маск. 

Публикация вызвала бурное обсуждение, однако сам предприниматель не дал никаких пояснений по поводу своих слов.

Ранее Илон Маск назвал себя "технической поддержкой Белого дома". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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