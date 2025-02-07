Илон Маск сделал откровенное заявление

Фото: TED/Marla Aufmuth

Американский предприниматель, миллиардер и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск опубликовал в соцсети X пост, в котором выразил свою привязанность к президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Пост он разместил 7 февраля. "Я люблю Дональда Трампа так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину", – написал Маск. I love @realDonaldTrump as much as a straight man can love another man — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025 Публикация вызвала бурное обсуждение, однако сам предприниматель не дал никаких пояснений по поводу своих слов. Ранее Илон Маск назвал себя "технической поддержкой Белого дома".

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