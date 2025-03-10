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Мир

В социальной сети Илона Маска произошел сбой у большинства пользователей в мире

соцсеть Илона Маска дала сбой, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 20:11 Фото: unsplash
10 марта произошел сбой в работе социальной сети X (бывшая Twitter), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сервиса Downdetector, стремительный рост количества сообщений о проблемах наблюдался с 14:30 по времени Астаны. Около половины жалоб пользователей касались работы веб-версии соцсети, более трети – работы приложений для гаджетов, 16% пользователей информировали о сложностях в подключении к серверам.

Позже соцсеть в ряде стран заработала.

Пока неизвестно, что вызвало проблему, но она вряд ли была локальной. Тысячи сообщений о проблемах поступали из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других стран мира. Платформа пока не комментировала произошедшее.

Ранее сообщалось, что возрастное ограничение на использование соцсетей предложили ввести в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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