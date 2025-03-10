В социальной сети Илона Маска произошел сбой у большинства пользователей в мире
Фото: unsplash
10 марта произошел сбой в работе социальной сети X (бывшая Twitter), сообщает Zakon.kz.
Согласно данным сервиса Downdetector, стремительный рост количества сообщений о проблемах наблюдался с 14:30 по времени Астаны. Около половины жалоб пользователей касались работы веб-версии соцсети, более трети – работы приложений для гаджетов, 16% пользователей информировали о сложностях в подключении к серверам.
Позже соцсеть в ряде стран заработала.
Пока неизвестно, что вызвало проблему, но она вряд ли была локальной. Тысячи сообщений о проблемах поступали из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других стран мира. Платформа пока не комментировала произошедшее.
Ранее сообщалось, что возрастное ограничение на использование соцсетей предложили ввести в Казахстане.
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