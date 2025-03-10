Игры австралийских детей шокировали пользователей Сети

В Вурабинде, небольшом городе в штате Квинсленд, дети использовали змею в качестве скакалки и попали на видео, сообщает Zakon.kz.

Портал News.com.au опубликовал видео, на котором видно, что школьники смеялись и прыгали на скакалке посреди улицы, чем привлекли внимание проходившей мимо женщины. Судя по записи, очевидица подошла к мальчикам и попросила показать, что они держат в руках. Они бросили "скакалку" на землю, и женщина увидела, что это большая змея. Один из мальчиков назвал ее черноголовым питоном.

Отметим, что неизвестно, находился ли питон уже в безжизненном состоянии, когда несовершеннолетние нашли его.

Видео стало вирусным. Экозащитники призвали наказать всех причастных к инциденту.

Согласно данным издания, ролик изучили в Департаменте окружающей среды, туризма, науки и инноваций Австралии.

"Мы осуждаем это неподобающее поведение и расследуем инцидент", – сказал представитель департамента.

За нанесение увечий черноголовому питону, согласно австралийским законам, виновному грозит штраф до 12,6 тыс. долларов.

Фото: скриншот видео

Ранее сообщалось, что трехметрового питона в сумке пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан.