"Это по-вашему отдых?": пользователи Сети шокированы аншлагом на Иссык-Куле

Один из крупных городов-курортов Бостери в Кыргызстане всегда был популярен среди отдыхающих. В этом же году после обновления пляжа там наблюдается небывалый ажиотаж, сообщает Zakon.kz.

Так, в социальных сетях активно обсуждают снимок с высоты птичьего полета. В кадре отчетливо видно, как пляж буквально ломится от туристов: берег устлан синими зонтами, а озеро словно кипит от числа купающихся.

Комментаторы разделились во мнениях относительно просмотренного. Одни считают, что такая ситуация и должна быть, так как это пляж. Другие категорически против такого отдыха.

Люди, которые не знают о существовании южного берега Иссык-Куля. Но это к лучшему.

Есть отличное место в Чолпон-Ате, нет никого на пляже. Но я вам не скажу.

Как в Индии уже стало.

Пусть люди отдыхают, на это и лето! Но ключевое слово "отдыхают", а не засирают. Почему везде мусор, грязь оставляют?

Лучше ехать в конце августа.

Для меня это не отдых. Слишком много людей, наоборот, хочется туда, где только вода и песок.

Трындец. Только приехали с Бостырей. Это правда. Уходили купаться в другую сторону, и то еле место нашли. Сам центр кишит людьми.

Бедная природа.

Как вы не брезгуете купаться в таких местах?

Это по-вашему туризм?

Люди! Это пляж, и то, что там людей много, – это нормально, это же ведь пляж.

Впрочем, в сезон отпусков такая ситуация в туристических местах вполне предсказуема. Не так давно мы рассказывали про количество отдыхающих на Шардаринском водохранилище в Казахстане. Но тогда у пользователей Казнета больше вопросов было к отсутствию спасателей, урн и даже туалетов на пляже.

Также стало известно о проблемах с отдыхом в Атырау. Несмотря на то, что город изнывает от жары – столбики термометров стабильно держатся на отметке +40°C, официальный пляжный сезон так и не открылся.

Стоит отметить, что 10 июля президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые жалобы казахстанцев о состоянии туристической зоны вокруг популярного озера Алаколь. Тогда глава государства поручил правительству в кратчайшие сроки привести туристические направления в надлежащее состояние. В итоге за беспорядок на курортах были наказаны акимы Конаева и Балхаша.