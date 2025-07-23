"Это по-вашему отдых?": пользователи Сети шокированы аншлагом на Иссык-Куле
Так, в социальных сетях активно обсуждают снимок с высоты птичьего полета. В кадре отчетливо видно, как пляж буквально ломится от туристов: берег устлан синими зонтами, а озеро словно кипит от числа купающихся.
Комментаторы разделились во мнениях относительно просмотренного. Одни считают, что такая ситуация и должна быть, так как это пляж. Другие категорически против такого отдыха.
- Люди, которые не знают о существовании южного берега Иссык-Куля. Но это к лучшему.
- Есть отличное место в Чолпон-Ате, нет никого на пляже. Но я вам не скажу.
- Как в Индии уже стало.
- Пусть люди отдыхают, на это и лето! Но ключевое слово "отдыхают", а не засирают. Почему везде мусор, грязь оставляют?
- Лучше ехать в конце августа.
- Для меня это не отдых. Слишком много людей, наоборот, хочется туда, где только вода и песок.
- Трындец. Только приехали с Бостырей. Это правда. Уходили купаться в другую сторону, и то еле место нашли. Сам центр кишит людьми.
- Бедная природа.
- Как вы не брезгуете купаться в таких местах?
- Это по-вашему туризм?
- Люди! Это пляж, и то, что там людей много, – это нормально, это же ведь пляж.
Впрочем, в сезон отпусков такая ситуация в туристических местах вполне предсказуема. Не так давно мы рассказывали про количество отдыхающих на Шардаринском водохранилище в Казахстане. Но тогда у пользователей Казнета больше вопросов было к отсутствию спасателей, урн и даже туалетов на пляже.
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Также стало известно о проблемах с отдыхом в Атырау. Несмотря на то, что город изнывает от жары – столбики термометров стабильно держатся на отметке +40°C, официальный пляжный сезон так и не открылся.
Стоит отметить, что 10 июля президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые жалобы казахстанцев о состоянии туристической зоны вокруг популярного озера Алаколь. Тогда глава государства поручил правительству в кратчайшие сроки привести туристические направления в надлежащее состояние. В итоге за беспорядок на курортах были наказаны акимы Конаева и Балхаша.