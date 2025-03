В Китае провинившихся рабочих подвесили на стройплощадке

Строители из провинции Сычуань не использовали ремни безопасности во время высотных работ за это и поплатились, передает Spotlight on China на своей странице в Х. Сцену публичного наказания засняли случайные прохожие и опубликовали в сети. После этого в Интернете поднялась волна критики в сторону работодателя.

At a construction site in Sichuan Province, three workers were publicly suspended by management as punishment for not wearing safety belts—a shocking display meant to serve as a warning to others. pic.twitter.com/hpHwT9ay5c