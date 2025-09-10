#АЭС в Казахстане
Происшествия

В смертельной ловушке под землей оказались рабочие в Семее

рабочих в Семее спасают из канализации, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 17:16 Фото: ДП области Абай
В Семее трое рабочих спустились в канализационный люк, самостоятельно выбраться наружу смог только один, остальных – выносили, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай рассказали, что инцидент произошел 10 сентября утром, около 09:00.

"Возле здания суда области Абай произошел несчастный случай. Во время проведения ремонтных работ трое сотрудников ТЭЦ спустились в канализационный люк, где двое из них потеряли сознание. На крики о помощи первым откликнулся наряд Управления специализированной службы охраны МВД РК. На месте происшествия находились старшина полиции Аслан Какенов, старший сержант полиции Ерзат Баймулаев, старший сержант полиции Айгерим Мухтарбекова и младший сержант полиции Турсынбек Айтказы", – сообщили в ДП.

Старшина полиции Какенов принес лестницу, с помощью которой один из мужчин сумел выбраться наружу. Айгерим Мухтарбекова оперативно вызвала скорую помощь и организовала доставку противогаза на место происшествия.

"Надев средства защиты, Ерзат Баймулаев спустился в колодец и поднял на поверхность двоих потерявших сознание рабочих... Прибывшие медики оказали пострадавшим помощь, их состояние оценивается как стабильное", – поделились в полиции.

Летом 2025-го в Караганде двое слесарей погибли в колодце. Сначала спустился 29-летний мужчина, позже ему на помощь отправился 46-летний коллега. В итоге тела обоих пришлось поднимать спасателям.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
