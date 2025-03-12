Михаил Саакашвили получил девять лет тюрьмы за растрату 1,5 млрд тенге

В Тбилиси 12 марта 2025 года суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате бюджетных средств в крупном размере на личные нужды, сообщает Zakon.kz.

Обвинения были предъявлены Саакашвили еще в 2014 году. Также это дело известно как "Дело пиджаков". Согласно обвинению, он на госсредства во время президентства покупал пиджаки, пальто. Кроме того, направлял деньги на оплату обучения своего сына и косметические процедуры. Его обвиняли в растрате более 3,2 миллиона долларов (1,5 миллиарда тенге).

Примечательно, что срок заключения отсчитывается с момента задержания Саакашвили: с 1 октября 2021 года.

Поэтому 57-летний экс-политик сможет выйти на свободу 1 октября 2030 года.

При этом, как отмечено в публикации издания "Sputnik Грузия", против Саакашвили продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы Грузии.

Согласно грузинскому законодательству, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание поглощается более строгим.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах. Затем он покинул страну и его стали разыскивать по нескольким уголовным делам.

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В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся на Родину, где и был задержан. Ему предъявили новое обвинение – в незаконном пересечении границы.