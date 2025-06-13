Чиновник и предприниматель получили большие сроки за аферу на 18 млн тенге

Бурабайский районный суд рассмотрел и вынес приговор руководителю отдела ЖКХ и главе ТОО за растрату бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Акмолинского областного суда 13 июня 2025 года, в 2023 году отдел ЖКХ и ТОО "I" заключили договор по ремонту котельной.

"В ходе ремонта возникла необходимость в установке дополнительных насосов. По указанию руководителя отдела ЖКХ А. были установлены принадлежащие другому ТОО насосы. При этом впоследствии ТОО "I" должно было поставить новые. Однако руководитель ТОО "I" изготовил справку и акт приемки работ, согласно которому якобы приобрел оборудование. Руководитель отдела ЖКХ подписал справки, акты и передал для перечисления денег на счет ТОО "I" за покупку насосов, которые фактически не приобретались", – сказано в сообщении.

В результате этих действий государству был причинен ущерб на сумму 18,2 млн тенге.

В ходе досудебного расследования причиненный материальный ущерб частично возместили на сумму 6,9 млн тенге, оставшаяся часть ущерба в 1,3 млн тенге была возмещена ТОО "I" в ходе рассмотрения дела в суде.

Приговором суда глава ТОО получил 7 лет лишения свободы, глава отдела ЖКХ – 7 лет 3 месяца лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

5 июня 2025 года в Таразе вынесли вердикт в отношении экс-руководителя отдела образования акимата Байзакского района и директора ТОО "BSB Trade&Advertising" по факту злоупотребления должностными полномочиями и хищения бюджетных средств в размере 17 007 036 тенге.