Внушительный срок получила экс-бухгалтер из Актобе за растрату 42 миллионов тенге

К семи годам тюрьмы приговорил суд Актобе бывшую бухгалтера частной строительной компании за присвоение и растрату 42 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

В суде Актобе рассмотрели дело в отношении теперь уже бывшего бухгалтера строительной фирмы, которая за год вывела со счетов компании 42 миллиона тенге. Согласно приговору, женщину признали виновной и приговорили к семи годам колонии и полном погашении украденных миллионов, пишет Диапазон.

Как сказано в материалах дела, в 2018-2019 годы подсудимая вывела на четыре сторонних банковских счета: два своих, племянницы и знакомой, 42 миллиона тенге. Родственнице женщина объясняла суммы расчетом за проделанную работу. При этом для отчетов она подделывала документы, чтобы не всплыли махинации.

"После того, как руководитель выявил сомнительные трансакции главбуха, на предприятии назначили аудиторскую проверку, которая и показала весь масштаб хищений", – сказано в материалах дела.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала вину и обязалась выплатить всю сумму ущерба компании. При этом, как отмечают в суде, на момент вынесения приговора, осужденная уже погасила часть причиненного вреда и выплатила 19 миллионов.

Ранее стало известно, что бывшего главного бухгалтера ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау" задержали по подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Речь идет о 225 миллионах тенге.