Китаянка клонировала любимую собаку за 11 млн тенге
В 2011 году у женщины появился доберман по кличке Джокер и сразу стал верным защитником и другом. В возрасте девяти лет у него диагностировали злокачественную опухоль, а позже начались проблемы с сердцем. В 2022 году пес умер от сердечного приступа.
После чего начались проблемы со здоровьем и у самой женщины.
Как пишет South China Morning Post, китаянка обратилась к ученым и заплатила им 22 тыс. долларов (11 млн тенге), чтобы те смогли воссоздать внешность и характер ее умершей собаки.
Китаянка клонировала умершую собаку— Московский Комсомолец (@mkomsomolets) March 11, 2025
В 2011-м Сю купила добермана и назвала его Джокером. Он стал ее лучшим другом на долгие годы, сопровождая ее на важных этапах жизни от школы до трудоустройства. pic.twitter.com/oEiDNAUpYt
В итоге специалисты взяли образец кожи собаки и использовали его для создания эмбриона, который имплантировали суррогатной матери. Через год на свет появился щенок, девушка назвала его Малышом Джокером.
Ранее казахстанцам напомнили о правилах перевозки животных в поездах. В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" подчеркивают: для того, чтобы путешествие с питомцем прошло комфортно, необходимо заранее ознакомиться с установленными правилами.