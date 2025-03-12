Китаянка клонировала любимую собаку за 11 млн тенге

Жительница провинции Ханчжоу клонировала умершую собаку за 22 тысячи долларов (почти 11 млн тенге). Эта дорогостоящая процедура помогла женщине справиться с утратой питомца, сообщает Zakon.kz.

В 2011 году у женщины появился доберман по кличке Джокер и сразу стал верным защитником и другом. В возрасте девяти лет у него диагностировали злокачественную опухоль, а позже начались проблемы с сердцем. В 2022 году пес умер от сердечного приступа.

После чего начались проблемы со здоровьем и у самой женщины.

Как пишет South China Morning Post, китаянка обратилась к ученым и заплатила им 22 тыс. долларов (11 млн тенге), чтобы те смогли воссоздать внешность и характер ее умершей собаки.

Китаянка клонировала умершую собаку

В 2011-м Сю купила добермана и назвала его Джокером. Он стал ее лучшим другом на долгие годы, сопровождая ее на важных этапах жизни от школы до трудоустройства. pic.twitter.com/oEiDNAUpYt — Московский Комсомолец (@mkomsomolets) March 11, 2025

В итоге специалисты взяли образец кожи собаки и использовали его для создания эмбриона, который имплантировали суррогатной матери. Через год на свет появился щенок, девушка назвала его Малышом Джокером.

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