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Мир

Китаянка клонировала любимую собаку за 11 млн тенге

Китай клонирование собака 11 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 17:59 Фото: pexels
Жительница провинции Ханчжоу клонировала умершую собаку за 22 тысячи долларов (почти 11 млн тенге). Эта дорогостоящая процедура помогла женщине справиться с утратой питомца, сообщает Zakon.kz.

В 2011 году у женщины появился доберман по кличке Джокер и сразу стал верным защитником и другом. В возрасте девяти лет у него диагностировали злокачественную опухоль, а позже начались проблемы с сердцем. В 2022 году пес умер от сердечного приступа.

После чего начались проблемы со здоровьем и у самой женщины.

Как пишет South China Morning Post, китаянка обратилась к ученым и заплатила им 22 тыс. долларов (11 млн тенге), чтобы те смогли воссоздать внешность и характер ее умершей собаки.

В итоге специалисты взяли образец кожи собаки и использовали его для создания эмбриона, который имплантировали суррогатной матери. Через год на свет появился щенок, девушка назвала его Малышом Джокером.

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Ранее казахстанцам напомнили о правилах перевозки животных в поездах. В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" подчеркивают: для того, чтобы путешествие с питомцем прошло комфортно, необходимо заранее ознакомиться с установленными правилами.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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