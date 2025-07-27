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Мир

Двулапый чихуахуа спас жизнь своему хозяину в США

чихуахуа спас жизнь хозяину в США, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 01:52 Фото: pixabay
В США двулапый чихуахуа по кличке Чамп спас жизнь своему 63-летнему хозяину Эндрю Кузику, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Good News Network, в один день мужчина смотрел телевизор, когда собака подбежала к нему и стала прижиматься к его груди, именно там, где находится сердце, издавая необычный для себя скулеж.

Поведение Чампа заставило хозяина взволновало его, что позволило вовремя распознать неясную боль в сердце. Супруга американца вызвала скорую, его госпитализировали и провели экстренную операцию. Во время операции сердце Кузика дважды останавливалось, но он выжил и теперь постепенно восстанавливается.

По словам Эндрю, без Чампа он мог бы не пережить этот приступ.

"Я люблю его всем сердцем. Он просто невероятный. Каждый раз, когда люди видят его, они сразу влюбляются в него", – говорит мужчина.

Отметим, что собака изначально родилась с двумя лапами, но это не мешает животному вести активный образ жизни.

Ранее сообщалось, что собака спасла жителей целой деревни в Индии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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