Двулапый чихуахуа спас жизнь своему хозяину в США

Как пишет Good News Network, в один день мужчина смотрел телевизор, когда собака подбежала к нему и стала прижиматься к его груди, именно там, где находится сердце, издавая необычный для себя скулеж.

Поведение Чампа заставило хозяина взволновало его, что позволило вовремя распознать неясную боль в сердце. Супруга американца вызвала скорую, его госпитализировали и провели экстренную операцию. Во время операции сердце Кузика дважды останавливалось, но он выжил и теперь постепенно восстанавливается.

По словам Эндрю, без Чампа он мог бы не пережить этот приступ.

Отметим, что собака изначально родилась с двумя лапами, но это не мешает животному вести активный образ жизни.

A two-legged Chihuahua named Champ saved his owner Andrew Kuzyk’s life by sensing a heart attack before Andrew even felt symptoms. Champ hugged Andrew’s chest and whined unusually, which made Andrew and his wife take the warning seriously. pic.twitter.com/u3jUlwimij