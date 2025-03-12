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Мир

В США ребенок позвонил в 911, потому что мама съела его мороженое

Четырехлетний мальчик вызвал полицию из-за того, что его мама съела мороженое , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 06:38 Фото: pixabay
Четырехлетний мальчик набрал 911 и пожаловался на поступок мамы из-за съеденного ею лакомства, сообщает Zakon.kz.

Необычный звонок поступил в полицию города Маунт-Плезант, штат Висконсин. Информация о необычном вызове вышла на странице полицейской службы в Facebook. Ребенок пожаловался на поступок матери и попросил посадить ее в тюрьму.

"Моя мама плохо себя ведет", – сказал он диспетчеру.

Когда офицеры прибыли на место, малыш объяснил, что его мама съела его мороженое. Однако вскоре передумал и заявил, что больше не хочет, чтобы ее наказывали, а ему просто нужно новое мороженое.

Полицейские с юмором отнеслись к ситуации и на следующий день вернулись к ребенку с мороженым, что вызвало много позитивных комментариях в соцсетях. Пользователи отметили, что хотя вызов был несерьезным, мальчик знает, как обращаться за помощью, что может ему пригодиться в будущем.

Фото: Facebook/mppdwi

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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