В США ребенок позвонил в 911, потому что мама съела его мороженое
Необычный звонок поступил в полицию города Маунт-Плезант, штат Висконсин. Информация о необычном вызове вышла на странице полицейской службы в Facebook. Ребенок пожаловался на поступок матери и попросил посадить ее в тюрьму.
"Моя мама плохо себя ведет", – сказал он диспетчеру.
Когда офицеры прибыли на место, малыш объяснил, что его мама съела его мороженое. Однако вскоре передумал и заявил, что больше не хочет, чтобы ее наказывали, а ему просто нужно новое мороженое.
Полицейские с юмором отнеслись к ситуации и на следующий день вернулись к ребенку с мороженым, что вызвало много позитивных комментариях в соцсетях. Пользователи отметили, что хотя вызов был несерьезным, мальчик знает, как обращаться за помощью, что может ему пригодиться в будущем.
Фото: Facebook/mppdwi
Недавно всплыли интересные подробности о правилах бывшей частной школы Канье Уэста.