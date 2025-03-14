Шальной пулей ранили дипломата в Колумбии

Колумбийский дипломат Клаудия Ортис была ранена в Сан-Паулу в момент, когда местный полицейский открыл огонь по грабителям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yahoo.News со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел на проспекте Нове-де-Жюльо, когда грабители пытались украсть мобильный телефон у пассажира такси. Ортис, проходившая рядом, оказалась случайной жертвой.

По данным министерства иностранных дел Колумбии, она была госпитализирована в стабильном состоянии. Врачи сообщили, что операция прошла успешно.

Расследование инцидента поручено гражданской полиции, включая баллистическую экспертизу для установления, кто именно ранил дипломата.

La vicecónsul de Colombia, Claudia Ortiz Vaca, fue herida por una bala perdida que disparó un policía durante un intento de robo este viernes por la mañana en el centro de São Paulo.



El disparo afectó su abdomen, según el parte médico. Su estado de salud es estable y sería… pic.twitter.com/9cXh93YETY — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) March 14, 2025

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