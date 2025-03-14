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Мир

Шальной пулей ранили дипломата в Колумбии

дипломата в Колумбии ранили шальной пулей, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 00:01 Фото: pixabay
Колумбийский дипломат Клаудия Ортис была ранена в Сан-Паулу в момент, когда местный полицейский открыл огонь по грабителям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yahoo.News со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел на проспекте Нове-де-Жюльо, когда грабители пытались украсть мобильный телефон у пассажира такси. Ортис, проходившая рядом, оказалась случайной жертвой.

По данным министерства иностранных дел Колумбии, она была госпитализирована в стабильном состоянии. Врачи сообщили, что операция прошла успешно.

Расследование инцидента поручено гражданской полиции, включая баллистическую экспертизу для установления, кто именно ранил дипломата.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в дерзкой краже из казахстанского банка поймали в России.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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