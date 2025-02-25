#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.89
527.03
5.71
События

Пробили стену: подозреваемых в дерзкой краже из казахстанского банка поймали в России

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 16:07 Фото: pexels
25 февраля 2025 года стало известно о задержании подозреваемых в дерзкой краже из банка в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Павлодарской области, полицией по горячим следам установлены и задержаны на территории России подозреваемые в краже из отделения Halyk банка, совершенной в ноябре 2024 года.

"В отношении задержанных, являющихся гражданами РФ, санкционирован арест по решению казахстанского суда. В рамках международных договоренностей МВД РК совместно с российскими коллегами создана следственно-оперативная группа", – сообщили в полиции.

Досудебное расследование продолжается, по его итогам будет принято процессуальное решение.

11 ноября 2024 года стало известно, что в взломали стену в филиале банка и вынесли оттуда деньги.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Дождь, снег и гололед: к алматинцам обратились с предупреждением
События
15:16, Сегодня
Дождь, снег и гололед: к алматинцам обратились с предупреждением
Вернувшихся розовых фламинго встретил заснеженный Мангистау
События
14:37, Сегодня
Вернувшихся розовых фламинго встретил заснеженный Мангистау
Сразу двух неуловимых хищников сняли на видео в Казахстане – уникальные кадры
События
13:48, Сегодня
Сразу двух неуловимых хищников сняли на видео в Казахстане – уникальные кадры
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: