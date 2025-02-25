Пробили стену: подозреваемых в дерзкой краже из казахстанского банка поймали в России

25 февраля 2025 года стало известно о задержании подозреваемых в дерзкой краже из банка в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Павлодарской области, полицией по горячим следам установлены и задержаны на территории России подозреваемые в краже из отделения Halyk банка, совершенной в ноябре 2024 года.

"В отношении задержанных, являющихся гражданами РФ, санкционирован арест по решению казахстанского суда. В рамках международных договоренностей МВД РК совместно с российскими коллегами создана следственно-оперативная группа", – сообщили в полиции.

Досудебное расследование продолжается, по его итогам будет принято процессуальное решение.

11 ноября 2024 года стало известно, что в взломали стену в филиале банка и вынесли оттуда деньги.