Казахстанец из обреза ранил полицейского и был ликвидирован ответным огнем

В Туркестанской области полицейским пришлось стрелять по открывшему по ним огонь человеку, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях утром 18 ноября 2025 года появилась информация о том, что вечером 17 ноября в Мактааральском районе Туркестанской области мужчина начал стрелять из обреза по полицейским, ранив одного из них в бедро. Полицейские сделали предупредительные выстрелы и ответным огнем ранили нападавшего, он умер.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области факт подтвердили и раскрыли детали произошедшего.

"В полицию Мактааральского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее бывший супруг пришел с оружием и устроил скандал в присутствии их малолетних детей. По прибытии полицейских мужчина выбежал из дома с оружием и спрятался в сарае в соседнем дворе. Для предотвращения противоправных действий и угрозы окружающим территория была оцеплена. Несмотря на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, дебошир отказался подчиняться и открыл прицельный огонь, ранив одного из полицейских . Для отражения нападения и пресечения действий, несущих угрозу жизни, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух. Однако правонарушитель не отреагировал на предупреждения, после чего в соответствии с законодательством применено табельное оружие. От полученного ранения нарушитель скончался на месте происшествия", – прокомментировали в ДП.

На месте происшествия изъяли незарегистрированный обрез, патроны и гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", – сообщили в полиции.

Еще одна трагическая история произошла в регионе утром 18 ноября: 12 человек, в том числе девять детей, погибли в пожаре.