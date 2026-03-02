Трамп назвал причину ликвидации верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Иран пытался дважды его ликвидировать, но американские военные раньше добрались до Али Хаменеи.

"Я достал его (Хаменеи – прим. ред.) прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым", – приводит "Газета" слова Трампа в интервью телеканалу ABC.

Он также заявил, что США будут продолжать операцию в Иране в течение "четырех-пяти недель" и уже значительно опережают график.

При этом Трамп допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров, однако пока этого не произошло.

Глава Белого уверен, что Иран в итоге подчинится воле США и Израиля, и заявил, что у него есть "три очень хороших" кандидата на пост лидера Ирана.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В результате атак верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Преемника у него не было.