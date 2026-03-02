Трамп назвал причину ликвидации верховного лидера Ирана
По его словам, Иран пытался дважды его ликвидировать, но американские военные раньше добрались до Али Хаменеи.
"Я достал его (Хаменеи – прим. ред.) прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым", – приводит "Газета" слова Трампа в интервью телеканалу ABC.
Он также заявил, что США будут продолжать операцию в Иране в течение "четырех-пяти недель" и уже значительно опережают график.
При этом Трамп допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров, однако пока этого не произошло.
Глава Белого уверен, что Иран в итоге подчинится воле США и Израиля, и заявил, что у него есть "три очень хороших" кандидата на пост лидера Ирана.
Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
В результате атак верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Преемника у него не было.