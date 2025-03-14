Путин похвалил Трампа за то, что он улучшает отношения между США и Россией

Президент России Владимир Путин похвалил Дональда Трампа за то, что он "делает все" для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, после того как Трамп заявил, что в последние дни у США были "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с Путиным, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Владимир Путин ответил на призыв Дональда Трампа спасти "окруженных" украинских солдат в Курске, хотя никаких доказательств окружения нет.

Путин сообщил на совещании своих руководителей служб безопасности, что улучшение отношений с США теперь на повестке дня.

"Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает все, чтобы восстановить хотя бы что-то из того, что было по сути разрушено предыдущей администрацией США", – сказал он.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным.

