Пассажиры пострадали во время экстренной посадки самолета в Португалии

Вечером 11 марта самолет Tap Air Portugal, выполнявший рейс из Лиссабона в Лондон, был вынужден совершить экстренную посадку в португальском городе Порту из-за задымления в салоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, на борту находились 194 пассажира, некоторым из них потребовалась помощь врачей.

Отмечается, что пилоты подали сигнал тревоги и приземлились в Порту спустя час и 15 минут после вылета. В результате девять человек попали в больницу, еще двоим оказали помощь на месте. Люди надышались дымом и жаловались на тошноту и головную боль.

Согласно данным национального оператора аэропортов Португалии ANA, причиной задымления стали технические проблемы с самолетом. В настоящий момент продолжается расследование, чтобы выяснить точную причину проблемы.

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