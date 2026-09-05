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Мир

Взрыв и пожар: истребитель разбился во время авиашоу в Греции

самолет рухнул во время авиашоу в Греции, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 20:17 Фото: wikipedia
Истребитель F-4 Phantom потерпел крушение в районе Танагры в Греции около 15:00 в субботу во время авиашоу Athens Flying Week. По предварительным данным, оба пилота были обнаружены без сознания, сообщает Zakon.kz.

По информации ERT-news, самолет вскоре после взлета начал резко терять высоту и рухнул на землю. После падения произошел взрыв и начался пожар, над районом поднялись густые клубы дыма.

К месту происшествия направили спасателей, пожарные самолеты и вертолеты. По данным военных источников, пилотов обнаружили на значительном расстоянии от места падения.

Причины катастрофы устанавливает специальная комиссия. Следователи изучат записи камер и переговоры экипажа с диспетчерами.

Инцидент произошел перед тысячами зрителей, наблюдавших за авиашоу.

Ранее сообщалось, чем закончился дебош на борту самолета.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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