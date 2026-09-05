Взрыв и пожар: истребитель разбился во время авиашоу в Греции

Истребитель F-4 Phantom потерпел крушение в районе Танагры в Греции около 15:00 в субботу во время авиашоу Athens Flying Week. По предварительным данным, оба пилота были обнаружены без сознания, сообщает Zakon.kz.

По информации ERT-news, самолет вскоре после взлета начал резко терять высоту и рухнул на землю. После падения произошел взрыв и начался пожар, над районом поднялись густые клубы дыма.

К месту происшествия направили спасателей, пожарные самолеты и вертолеты. По данным военных источников, пилотов обнаружили на значительном расстоянии от места падения.

Причины катастрофы устанавливает специальная комиссия. Следователи изучат записи камер и переговоры экипажа с диспетчерами.

Инцидент произошел перед тысячами зрителей, наблюдавших за авиашоу.

Δυστυχώς συνετρίβη Phantom (F-4) στην Τανάγρα, το οποίο έκανε επίδειξη στο Athens Flying Week. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η τύχη των δύο χειριστών του… pic.twitter.com/lbZpa3vnIt — Νικόλας Κάιζερ (@nickaizer1) September 5, 2026

Ранее сообщалось, чем закончился дебош на борту самолета.