50 человек погибли в Северной Македонии при пожаре в ночном клубе

В городе Кочани в Северной Македонии погибли не менее 50 человек в результате пожара в ночном клубе, сообщает Zakon.kz.

По информации портала A1on, инцидент произошел в ночь на 16 марта 2025 года.

"По меньшей мере 50 человек погибли на дискотеке в Кочани, где во время концерта известной группы вспыхнул пожар. Предположительно, причиной возгорания могла стать пиротехника", – говорится в материале.

По данным портала, в момент пожара ночной клуб был полон людей. Местные больницы не справляются с потоком пострадавших, часть пациентов были отправлена в другие города.

Fire in a nightclub Pulse in Kočani, North Macedonia

Local news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured. #fire #pozar pic.twitter.com/MO2mR9uCYu — Disasters Daily (@DisastersAndI) March 16, 2025

На месте происшествия находится министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковский, также туда направляется премьер-министр страны Христиан Мицкоский.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

Video: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i — Календар News (@KalendarNews) March 16, 2025

Ранее сообщалось, что в центре Бангкока погибли пять человек и около 29 получили травмы при обрушении балки строящейся автомагистрали.