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Мир

50 человек погибли в Северной Македонии при пожаре в ночном клубе

Пожар, пожарные, тушение пожара, огонь,, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 13:39 Фото: pixabay
В городе Кочани в Северной Македонии погибли не менее 50 человек в результате пожара в ночном клубе, сообщает Zakon.kz.

По информации портала A1on, инцидент произошел в ночь на 16 марта 2025 года.

"По меньшей мере 50 человек погибли на дискотеке в Кочани, где во время концерта известной группы вспыхнул пожар. Предположительно, причиной возгорания могла стать пиротехника", – говорится в материале.

По данным портала, в момент пожара ночной клуб был полон людей. Местные больницы не справляются с потоком пострадавших, часть пациентов были отправлена в другие города.

На месте происшествия находится министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковский, также туда направляется премьер-министр страны Христиан Мицкоский.

Ранее сообщалось, что в центре Бангкока погибли пять человек и около 29 получили травмы при обрушении балки строящейся автомагистрали.

Андрей Дюсупов
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