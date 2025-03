50 человек погибли в Северной Македонии при пожаре в ночном клубе

По информации портала A1on, инцидент произошел в ночь на 16 марта 2025 года.

По данным портала, в момент пожара ночной клуб был полон людей. Местные больницы не справляются с потоком пострадавших, часть пациентов были отправлена в другие города.

Fire in a nightclub Pulse in Kočani, North Macedonia

Local news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured. #fire #pozar pic.twitter.com/MO2mR9uCYu