Около 30 человек погибли при пожаре в жилой высотке в центре Стамбула

29 человек погибли во время пожара в жилом 16-этажном доме в центре Стамбула, где располагался ночной клуб, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала TRT haber, еще трое получили серьезные ранения.

"Число жертв возросло до 29 человек. Продолжается лечение пострадавшего, получившего серьезные травмы в результате пожара", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла в 16-этажном жилом доме в районе Шишли – на первом этаже дома загорелся ночной клуб. На время священного для мусульман месяца Рамадан клуб был закрыт – известно, что там шел ремонт.

Отмечается, что о пожаре и гибели людей президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.





🇹🇷25 people died in a fire in Istanbul



Local media reported that an explosion was heard before the fire. The authorities have not yet confirmed the information about the explosion. pic.twitter.com/CvXz8hoXOK — Shepherd (@YvesUitGent) April 2, 2024

Ранее сообщалось, что пожарный предотвратил взрыв газового баллона в частном доме в Астане.