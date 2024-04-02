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Около 30 человек погибли при пожаре в жилой высотке в центре Стамбула

пожар в Стамбуле , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 19:34 Фото: X(Twitter)/@di_maula
29 человек погибли во время пожара в жилом 16-этажном доме в центре Стамбула, где располагался ночной клуб, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала TRT haber, еще трое получили серьезные ранения.

"Число жертв возросло до 29 человек. Продолжается лечение пострадавшего, получившего серьезные травмы в результате пожара", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла в 16-этажном жилом доме в районе Шишли – на первом этаже дома загорелся ночной клуб. На время священного для мусульман месяца Рамадан клуб был закрыт – известно, что там шел ремонт.

Отмечается, что о пожаре и гибели людей президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.


Ранее сообщалось, что пожарный предотвратил взрыв газового баллона в частном доме в Астане.

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