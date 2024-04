Около 30 человек погибли при пожаре в жилой высотке в центре Стамбула

Согласно информации телеканала TRT haber, еще трое получили серьезные ранения.

Трагедия произошла в 16-этажном жилом доме в районе Шишли – на первом этаже дома загорелся ночной клуб. На время священного для мусульман месяца Рамадан клуб был закрыт – известно, что там шел ремонт.

Отмечается, что о пожаре и гибели людей президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.

🇹🇷25 people died in a fire in Istanbul



Local media reported that an explosion was heard before the fire. The authorities have not yet confirmed the information about the explosion. pic.twitter.com/CvXz8hoXOK