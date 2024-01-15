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Тысячи людей эвакуировали в Индонезии из-за 40 извержений вулкана

Тысячи людей эвакуировали в Индонезии из-за 40 извержений вулкана Фото: скриншот видео Agence France Press
Более 6 тысяч человек эвакуировали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки на острове Флорес в Индонезии. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию высшего уровня, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press 15 января, в Индонезии эвакуировали около 6,5 тыс. человек из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки на острове Флорес. Из кратера горы уже несколько дней поднимается густой столб серо-коричневого пепла. Пока что в результате извержения никто не пострадал.


По данным AFP, повышенная вулканическая активность на острове Флорес сохраняется несколько недель. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию высшего уровня и запретили населению приближаться к вулкану ближе чем на четыре-пять километров. Жители окрестных поселков переехали к родственникам или нашли приют во временных эвакуационных центрах. 

Левотоби Лаки-лаки – один из двух "вулканов-близнецов" вместе с соседней горой Левотоби Перемпуан. Его высота составляет 1584 метра. С воскресенья 14 января вулкан извергался уже 40 раз, выбрасывая в воздух столбы пепла на высоту до полутора километров.

Как отмечает AFP, Индонезия расположена на так называемом Тихоокеанском огненном кольце, где отмечается повышенная вулканическая активность. В стране, где живут 270 млн человек, 120 активных вулканов. Также в Индонезии регулярно происходят землетрясения.

В начале января на индонезийском острове Суматра вновь проснулся вулкан Марапи. В декабре он уже извергался, тогда погибли 23 человека.

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